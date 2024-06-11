بالفيديو .. إخلاء قصر فرساي عقب نشوب حريق

أفاد المكتب الصحافي لقصر فرساي اليوم الثلاثاء في بيان رسمي بأنه تم إخلاء القصر لفترة وجيزة بعد ظهر اليوم عقب رصد أعمدة من الدخان وسط أعمال بناء بالقرب من ماربل كورت.

وأضاف المكتب في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" أنه لم يكن هناك حريق، لكن الدخان كان ينبعث من "منطقة ساخنة" في الغابة.

وأكد المكتب أن رجال الإطفاء المحليين أطبقوا على الدخان بسرعة، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار في المبنى أو المجموعات التراثية.

❗️BREAKING || FIRE IN PALACE OF VERSAILLES

🇫🇷 In France, parts of the Palace of Versailles are covered in smoke, according to Reuters.

The palace's roof reportedly caught fire during construction works. pic.twitter.com/IcykS1JkSa — Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) June 11, 2024

ورصد الدخان حوالي الساعة 3:15 مساء بالتوقيت المحلي، وتم إجلاء السياح بسرعة بما يتماشى مع البروتوكول. وسمح للزوار بالعودة بحلول الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضح المتحدث باسم القصر أن فرق الإطفاء تدخلت لاخماد الحريق وأنه لم يعد هناك دخان أو ألسنة لهب، ولم تتعرض المقتنيات لأي أضرار.

وأضاف أن الحريق اندلع في منطقة السطح التي كانت تخضع لأعمال ترميم، حيث يستضيف القصر فعاليات الفروسية في الألعاب الأولمبية خلال فصل الصيف.

تاريخ بناء القصر..

ويعود تاريخ بناء القصر إلى القرن السابع عشر حيث كان مقرا رئيسيا للملك لويس الرابع عشر، وظل المقر الملكي الرئيسي حتى الثورة الفرنسية والإطاحة بالنظام الملكي في عام 1789.

يُشار إلى أنه في عام 2019، شهدت باريس حريقا في سطح كاتدرائية نوتردام تسبب في أضرار كبيرة وشاهد العالم بأسره بذهول وحزن حريق المبنى التاريخي الذي يعود تاريخه إلى القرون الوسطى.

ويعد القصر من المعالم السياحية الرئيسية، حيث يزوره 8 ملايين زائر سنويا.

المصدر: أ ب + وكالات