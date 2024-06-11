سفن الأسطول الشمالي تتدرب على استخدام الأسلحة الدقيقة في المحيط الأطلسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوضح تدريب طاقم فرقاطة وطراد الصواريخ لغواصة نووية على استخدام الأسلحة باستخدام المحاكاة الحاسوبية للأهداف البحرية.

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وتجري سفن الأسطول الشمالي تدريبات في المحيط الأطلسي لاستخدام أسلحة عالية الدقة على مسافة تزيد عن 600 كيلومتر.

وتابع بيان وزارة الدفاع: "بدأت مجموعة بحرية هجومية تكتيكية غير متجانسة تابعة للأسطول الشمالي، تتألف من الطراد الصاروخي متعدد الأغراض من الغواصة النووية مشروع 885M قازان، والفرقاطة أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف، التي تقوم بمهام بعيدة المدى، في إجراء تدريبات على استخدام أسلحة صاروخية عالية الدقة في المحيط الأطلسي".

ويتدرب طاقم فرقاطة وطراد الصواريخ لغواصة نووية على استخدام أسلحة صاروخية عالية الدقة باستخدام المحاكاة الحاسوبية ضد أهداف بحرية تمثل مجموعات بحرية لعدو وهمي يتواجد على بعد مسافة تزيد عن 600 كيلومتر.

المصدر: RT