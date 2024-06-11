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زاخاروفا تعلق على تصرفات حرس الحدود في مولدوفا

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زاخاروفا تعلق على تصرفات حرس الحدود في مولدوفا
Sputnik
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصرفات حرس الحدود في مطار كيشيناو بالـ "ساندو رايخ" في إشارة إلى تصرفات النازي في الحرب العالمية الثانية.

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جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:

لا يقوم حرس الحدود في مطار كيشيناو باحتجاز المواطنين القادمين من روسيا لعدة ساعات فحسب، بل إنهم يقومون الآن أيضا بتمزيق جوازات سفر المواطنين المولدوفيين الذين يعتبرونهم غير جديرين بالثقة.

وذيلت زاخاروفا تعليقها بكلمة "ساندو رايخ".

وكان ضباط حرس الحدود في مطار كيشيناو قد احتجزوا عددا من مندوبي كتلة "النصر" السياسية لدى عودتهم من موسكو لأكثر من 4 ساعات.

المصدر: RT

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