احتجز ضباط إنفاذ القانون في مولدوفا مجموعة من مندوبي مؤتمر كتلة "النصر" (بوبيدا) السياسية لدى عودتهم من موسكو في مطار كيشيناو لأكثر من 4 ساعات.

صرحت بذلك عضو برلمان مولدوفا، عضو الكتلة مارينا تاوبر، التي تابعت: "هناك فوضى في مطار كيشيناو مرة أخرى! لدى عودة المشاركين في مؤتمر كتلة (النصر) السياسية إلى الوطن، استقبلتهم السلطات على الفور (بحرارة)، ولم يسمح لهم بالمرور لأربع ساعات تقريبا!".

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وكتبت تاوبر في قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام": "حالة من التوتر وعدم اليقين والاستهتار بالنساء وكبار السن". وأشارت إلى أن مثل هذا الخروج عن القانون ضد المعارضين من قبل رئيسة الجمهورية مايا ساندو وحزب العمل والتضامن الحاكم أصبح "أمرا تقليديا".

وكان زعماء بعض أحزاب المعارضة في مولدوفا قد أعلنوا في أبريل الماضي عن توحيدهم في كتلة "النصر" السياسة، والذي يعارض ساندو وحزبها الذي يسيطر على البرلمان والحكومة في البلاد. وشدد المشاركون على تعرض المعارضة للاضطهاد بسبب انتقادها المسار المؤيد لأوروبا في البلاد. وقد وصفت حكومة مولدوفا هؤلاء السياسيين بالفعل بأنهم "مجرمون وخونة للوطن"، كما خضع مندوبو الكتلة لتفتيش أمني في المطار لساعات.

المصدر: تاس