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مسؤول: القرم حصل على أكثر من 2.1 مليار روبل من بيع أصول الأوليغارشيين والساسة الأوكرانيين

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مسؤول: القرم حصل على أكثر من 2.1 مليار روبل من بيع أصول الأوليغارشيين والساسة الأوكرانيين
Sputnik
مبنى مجلس الدولة لجمهورية القرم في مدينة سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، روسيا
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أعلن رئيس مجلس الدولة لجمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف أن سلطات جمهورية القرم حصلت على أكثر من 2.1 مليار روبل من بيع الممتلكات المؤممة للأوليغارشيين والساسة الأوكرانيين.

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وقال قسطنطينوف في حديث لوكالة "تاس": "تلقت ميزانية القرم منذ عام 2023 أكثر من 2.1 مليار روبل من بيع الأصول المؤممة للأوليغارشيين الأوكرانيين. وعلى وجه الخصوص، قمنا العام الماضي ببيع ممتلكات مؤممة كانت سابقا ملكية لأفراد وكيانات قانونية يقومون بأعمال غير ودية تجاه روسيا، بقيمة 1.7 مليار روبل، ومنذ بداية عام 2024 – بقيمة أكثر من 416 مليون روبل".

وأشار إلى أن الطلب على هذه الممتلكات لا يزال مرتفعا.

وستتم في القرم العام الجاري عملية جديدة لتأميم أصول وممتلكات 110 أشخاص من الأوليغارشيين والساسة والشخصيات الأوكرانيين.

المصدر: تاس

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