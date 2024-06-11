حملة تفتيش وكلاب بوليسية.. ما الذي يجري حول الحي الحكومي في كييف؟

شن الأمن الأوكراني حملة تدقيق لوثائق سكان الحي الحكومي والأماكن المحيطة به وسط العاصمة كييف في إطار مكافحة التجسس مستعينا بالكلاب البوليسية وفتح هواتف المواطنين.

وذكر الأمن الأوكراني في بيان على تطبيق "تيلغرام": "في فترة الصباح، يقوم ضباط جهاز أمن الدولة بتنفيذ أنشطة مكافحة التجسس في الحي الحكومي في كييف، وأثناء التجوال حول المكاتب والمباني السكنية، تقوم قوات الأمن بتدقيق وثائق أولئك الذين يعيشون في منطقتي بيشيرسكي وشيفتشينكوفسكي بالعاصمة".

وأضاف: "تجري الأمور مع مراعاة قانون الأحكام العرفية بمشاركة مباشرة من إدارة أمن الدولة في أوكرانيا والشرطة الوطنية ودائرة إنفاذ القانون العسكري التابعة للقوات المسلحة ومجموعة قوات الدفاع بمدينة كييف"

يشار إلى أن القوات الأمنية تقوم بتفتيش المباني والمكاتب والمناطق المشتركة في المباني السكنية ومؤسسات الخدمة العامة، كما تقوم بتفتيش المواطنين المتواجدين في الحي الحكومي عبر تدقيق المستندات وتفتيش المركبات.

وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن قوات الأمن تقوم أيضا بفحص الهواتف الشخصية للسكان.

المصدر: نوفوستي