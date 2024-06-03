الأمن الروسي يعتقل 5 عملاء للأجهزة الأوكرانية كانوا يخططون لأعمال إرهابية في سيفاستوبول

ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على 5 عملاء لإدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني كانوا يخططون لأعمال إرهابية في سيفاستوبول.

وذكر الأمن الفيدرالي أن المجرمين الذين تم تجنيدهم في مقاطعة زابوروجيه تم تكليفهم بتنفيذ أعمال تخريبية ضد أفراد عسكريين من أسطول البحر الأسود وكذلك في المنشآت العسكرية ومنشآت النقل والطاقة.

وتم تسليم مكونات القنابل إليهم عبر البريد والحافلات وعبر المخابئ. وخلال عمليات التفتيش تم العثور على أكثر من 5.5 كغم من المتفجرات بريطانية الصنع والعبوات الناسفة.

المصدر: RT