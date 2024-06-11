مسؤول أمريكي سابق: واشنطن ترفض التفاوض حول أوكرانيا بسبب نجاحات الجيش الروسي

قال المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي، ستيفن برايان، إن الولايات المتحدة لن توافق على إجراء مفاوضات حول أوكرانيا بسبب نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة.

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وكتب برايان في مقالة لـ Weapons and Strategy: "لن تفكر الولايات المتحدة في التفاوض بشأن مستقبل أوكرانيا الآن، لأن الجيش الروسي يحقق النصر في ساحة المعركة".

ووفقا له تحاول الولايات المتحدة مساعدة أوكرانيا في تحقيق نجاحات في الحرب ضد روسيا وزيادة عدد الهجمات الموجهة إلى الأراضي الروسية، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار شرط بايدن لعدم استهداف موسكو.

وعبر الخبير عن ثقته بأنه من غير المرجح أن ينجح سيناريو واشنطن، حيث أن الجيش الروسي يستمر في تقدمه على الجبهة.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ فإن إمدادات الأسلحة إلى كييف تدل على المشاركة المباشرة للغرب في النزاع، لأن الجيش الأوكراني ليس قادرا على استخدام صواريخ ATACMS أو Storm Shadow بشكل مستقل. كما لم يستبعد إمكانية توريد الأسلحة الروسية إلى تلك المناطق التي من الممكن توجيه ضربات منها على أهداف حساسة للدول التي تسلح أوكرانيا.

المصدر: RT