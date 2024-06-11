 
مباشر

بالفيديو.. ظرف مشبوه يتسبب في إغلاق مكتب وزير الصحة الإسرائيلي

أخبار العالم

بالفيديو.. ظرف مشبوه يتسبب في إغلاق مكتب وزير الصحة الإسرائيلي
Gettyimages.ru
الكنيست الإسرائيلي، صورة تعبييرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xptp

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ظرفا يحتوي على مسحوق مشبوه تسبب في إغلاق مكتب وزير الصحة الإسرائيلي أوريل بوسو، وإخلاء مكتبه لدواع أمنية.

وقال موقع Ynet إن الوزير تلقى ظرفا يحتوي على مسحوق مشبوه، وقد قام الحراس بإخلاء مكتبه، فيما دخل أفراد يرتدون بدلات واقية خاصة لأخذ المواد للفحص.

وقالت المتحدثة باسم الكنيست: "أجلى حراس الكنيست وزير الصحة أوريل بوسو من مكتبه في الكنيست بعد أن فتح ظرفا واكتشف بداخله مسحوقا مشبوها. وتم وضع المظروف في حاوية مختومة خاصة لمثل هذه الحالات وسيتم نقله لمزيد من الفحص في المعهد البيولوجي".

وأضافت أنه تم فحص بوسو من قبل أحد المسعفين، ولم تظهر عليه أي أعراض، مؤكدة أن مكتب الوزير مغلق حتى انتهاء التفتيش.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي