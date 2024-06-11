بالفيديو.. ظرف مشبوه يتسبب في إغلاق مكتب وزير الصحة الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ظرفا يحتوي على مسحوق مشبوه تسبب في إغلاق مكتب وزير الصحة الإسرائيلي أوريل بوسو، وإخلاء مكتبه لدواع أمنية.

وقال موقع Ynet إن الوزير تلقى ظرفا يحتوي على مسحوق مشبوه، وقد قام الحراس بإخلاء مكتبه، فيما دخل أفراد يرتدون بدلات واقية خاصة لأخذ المواد للفحص.

פינוי הדואר עם המעטפה בה נמצאה אבקה חשודה מלשכת שר הבריאות אוריאל בוסו בכנסת pic.twitter.com/ybhKpWHwVz — כל החדשות בזמן אמת 🟢 (@Saher95755738) June 10, 2024

وقالت المتحدثة باسم الكنيست: "أجلى حراس الكنيست وزير الصحة أوريل بوسو من مكتبه في الكنيست بعد أن فتح ظرفا واكتشف بداخله مسحوقا مشبوها. وتم وضع المظروف في حاوية مختومة خاصة لمثل هذه الحالات وسيتم نقله لمزيد من الفحص في المعهد البيولوجي".

وأضافت أنه تم فحص بوسو من قبل أحد المسعفين، ولم تظهر عليه أي أعراض، مؤكدة أن مكتب الوزير مغلق حتى انتهاء التفتيش.

משמר הכנסת פינה לפני שעה קלה את שר הבריאות אוריאל בוסו מלשכתו בכנסת לאחר שפתח מעטפה ובה נתגלתה אבקה חשודה.



המעטפה הוכנסה למיכל יעודי ואטום המיועד למקרים מעין אלו ותילקח להמשך בדיקה במכון הביולוגי. השר נבדק ע״י פרמדיק שנמצא בכנסת ונמצא ללא תסמינים.



לשכתו של השר בוסו נסגרה עד… — הכנסת (@KnessetIL) June 10, 2024

المصدر: RT