نائب ياباني: قمة سويسرا حول أوكرانيا قد تؤدي إلى إطالة أمد النزاع

رجح نائب مجلس الشيوخ الياباني مونيو سوزوكي بأن يؤدي المؤتمر المرتقب حول أوكرانيا في سويسرا الذي يطلق عليه "قمة السلام"، إلى إطالة أمد الصراع.

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وقال سوزوكي في حديث لوكالة "تاس": "يطلق عليه "قمة السلام"، لكنني أخشى من تحولها إلى قمة ستؤدي إلى إطالة أمد النزاع".

وأضاف: "تحدثت مع رئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا في 14 مايو الماضي و6 يونيو الجاري وأوصيته باتخاذ مبادرة حاسمة لوقف إطلاق النار"، معبرا عن أمله بأن يعمله كيشيدا في القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبار في إيطاليا أو خلال مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا.

وتابع: "ذكرت لكيسيدا في 6 يونيو أن اليابان هي الدولة الوحيدة التي تعرضت للقصف النووي وهي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع الكبار التي لا تقوم بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة. آمل أن يحضر رئيس الوزراء، الذي ولد في المدينة التي عانت من القصف النووي، هذه القمة بتصميم على تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا".

هذا وشدد سوزوكي على أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا "لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب".

وفي وقت سابق انتقد سوزوكي أكثر من مرة موقف الحكومة اليابانية الحالية بشأن أوكرانيا، متهما طوكيو بأنها تتبع بشكل مفرط السياسة الأمريكية بشأن هذه القضية. وفي أكتوبر 2023 أصبح أول نائب ياباني يزور روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. تسببت زيارته هذه في انتقادات من جانب حزب جمعية التجديد اليابانية الذي كان عضوا فيه. وترك سوزوكي صفوف الحزب، موضحا ذلك بالخلافات بشأن موقفه من روسيا.

المصدر: تاس