 
مباشر
عاجل
الأمم المتحدة: قرار إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة مخالف للشرعية الدولية

طرد سيناتور ياباني من الحزب بسبب زيارة روسيا

أخبار العالم

طرد سيناتور ياباني من الحزب بسبب زيارة روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w76h

قالت قناة NHK التلفزيونية، إن حزب التجديد الياباني قرر طرد عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان، مونيو سودزوكي، من صفوفه بسبب سفره إلى روسيا "دون إخطار القيادة بالشكل المطلوب".

وأكد مصدر في هذا الحزب لمراسل "نوفوستي"، صحة هذا الخبر. وأشار إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بتوصية من اللجنة التأديبية.

إقرأ المزيد
طوكيو تعلن عدم علمها بزيارة عضو بارز في مجلس الشيوخ الياباني إلى روسيا
طوكيو تعلن عدم علمها بزيارة عضو بارز في مجلس الشيوخ الياباني إلى روسيا

ويشار إلى أن سودزوكي كان في زيارة لروسيا في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر. وعقد عدة اجتماعات، بما في ذلك مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو. وبعد عودة السيناتور، تبين أنه قام بتقديم الإخطار الإلزامي إلى البرلمان، لكنه تأخر في تقديم الطلب إلى حزبه، حيث كان مكتب الحزب مغلقا مساء الجمعة 29 سبتمبر. ونتيجة لذلك، غادر يوم الأحد 1 أكتوبر، وقدم السكرتير طلبه في 2 أكتوبر.

ولا يستبعد بعض المراقبين، أن المشكلة لم تكن في التأخير بقدر ما كانت في كلمات سوزوكي، التي يعتبرها الكثيرون كرغبة في انتصار روسيا في النزاع مع أوكرانيا.

من جانبه، شدد السيناتور الياباني على أنه يدعو إلى وقف القتال، وبالنسبة لانتصار روسيا، فهو يؤكد أنه يعتمد على الحقائق، لأنه يرى صعوبة انتصار القوات الأوكرانية لاعتمادها على المساعدات والتمويل العسكري الأجنبي.

وسودزوكي هو سياسي ياباني مؤثر، يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاما. وهو مؤيد لتوقيع معاهدة سلام وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا