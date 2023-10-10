طرد سيناتور ياباني من الحزب بسبب زيارة روسيا

قالت قناة NHK التلفزيونية، إن حزب التجديد الياباني قرر طرد عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان، مونيو سودزوكي، من صفوفه بسبب سفره إلى روسيا "دون إخطار القيادة بالشكل المطلوب".

وأكد مصدر في هذا الحزب لمراسل "نوفوستي"، صحة هذا الخبر. وأشار إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بتوصية من اللجنة التأديبية.

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ويشار إلى أن سودزوكي كان في زيارة لروسيا في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر. وعقد عدة اجتماعات، بما في ذلك مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو. وبعد عودة السيناتور، تبين أنه قام بتقديم الإخطار الإلزامي إلى البرلمان، لكنه تأخر في تقديم الطلب إلى حزبه، حيث كان مكتب الحزب مغلقا مساء الجمعة 29 سبتمبر. ونتيجة لذلك، غادر يوم الأحد 1 أكتوبر، وقدم السكرتير طلبه في 2 أكتوبر.

ولا يستبعد بعض المراقبين، أن المشكلة لم تكن في التأخير بقدر ما كانت في كلمات سوزوكي، التي يعتبرها الكثيرون كرغبة في انتصار روسيا في النزاع مع أوكرانيا.

من جانبه، شدد السيناتور الياباني على أنه يدعو إلى وقف القتال، وبالنسبة لانتصار روسيا، فهو يؤكد أنه يعتمد على الحقائق، لأنه يرى صعوبة انتصار القوات الأوكرانية لاعتمادها على المساعدات والتمويل العسكري الأجنبي.

وسودزوكي هو سياسي ياباني مؤثر، يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاما. وهو مؤيد لتوقيع معاهدة سلام وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا.

المصدر: نوفوستي