طوكيو تعلن عدم علمها بزيارة عضو بارز في مجلس الشيوخ الياباني إلى روسيا

أعلن سكرتير مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أن البرلمان لم يكن على علم بزيارة عضو مجلس الشيوخ البارز، مونيو سودزوكي، روسيا وبلقائه مسؤولين هناك.

وأضاف في تصريح صحفي أن "الحكومة اليابانية لم تتلق إشعارا مسبقا من النائب سودزوكي بشأن سفره إلى روسيا".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العضو في البرلمان الياباني مونيو سودزوكي، زار روسيا أمس الاثنين، والتقى نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو.

ووفقا لما صرح به نائب وزير الخارجية الروسي فإن سودزوكي أكد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية، وذكر أن سنوات عديدة من الخبرة في التعاون الثنائي تم تدميرها بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها طوكيو.

بدوره عرض نائب وزير الخارجية الروسي على البرلماني الياباني "الخطوط العريضة لنهج روسيا تجاه عدد من القضايا الملحة في الأمن العالمي والإقليمي، وبعض المسائل الملحة في العلاقات الروسية اليابانية".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان نشهد توترا متزايدا بعد إعلان موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأعلنت موسكو في 21 مارس العام الماضي وقف مفاوضات السلام مع اليابان ردا على خطوات طوكيو غير الودية تجاه روسيا.

كما قررت روسيا وقف زيارة اليابانيين إلى جزر الكوريل بدون تأشيرة، وأعلنت انسحابها من المحادثات مع اليابان لاستئناف مشاريع تطوير الكوريل المشتركة.

المصدر: نوفوستي