اليابانيون يريدون زيارة أسلافهم في الأراضي الروسية

قالت وزارة الخارجية اليابانية إن بين أولويات العلاقات مع روسيا، مسألة سماح موسكو لليابانيين بزيارة مقابر أسلافهم في "الأراضي الشمالية"، جزر الكوريل الروسية.

صرحت بذلك وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وقالت إن "السماح مجددا لليابانيين بالوصول إلى المناطق الشمالية هو أحد الأولويات في علاقاتنا مع روسيا".

وأضافت: "نعتزم تجديد دعوة روسيا للسماح بتبادل الزيارات وإيلاء مسألة زيارة اليابانيين مقابر أسلافهم أهمية خاصة".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أعلنت في 21 مارس العام الماضي، وقف مفاوضات السلام مع اليابان ردا على خطوات طوكيو غير الودية تجاه روسيا.

كما قررت روسيا وقف زيارة اليابانيين إلى جزر الكوريل بدون تأشيرة، وأعلنت انسحابها من المحادثات مع اليابان لاستئناف مشاريع تطوير الكوريل المشتركة.

وبدأ العمل بنظام السفر بدون تأشيرة بين جزر الكوريل الروسية واليابان عام 1992 في إطار اتفاقية بين طوكيو وموسكو.

يذكر أن طوكيو وموسكو وقعتا سنة 1956 على اتفاق لوقف إطلاق النار وإحياء العلاقات الدبلوماسية وإبرام معاهدة للسلام.

الجانب الياباني يربط إبرام معاهدة السلام بإعادة موسكو جزر الكوريل الـ4 التي ألحقها الاتحاد السوفيتي بأراضيه في إطار ما تمخض عن الحرب العالمية الثانية من نتائج.

وتستند طوكيو في مطالبها إلى الاتفاقية الروسية اليابانية الخاصة بالتجارة والحدود لعام 1855، فيما يتلخص موقف موسكو في أن جزر الكوريل الجنوبية دخلت إلى قوام الاتحاد السوفيتي نتيجة لما خلصت إليه الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا على هذه الجزر شرعية ولا غبار عليها، ومسألة عائديتها قد طويت إلى الأبد.

المصدر: نوفوستي