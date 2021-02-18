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الخارجية الروسية: بحث موضوع تسليم الكوريل لليابان ممنوع بموجب دستورنا

أخبار روسيا

الخارجية الروسية: بحث موضوع تسليم الكوريل لليابان ممنوع بموجب دستورنا
Sputnik
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موضوع تسليم تبعية جزر الكوريل إلى اليابان لا يمكن إدراجه في أجندة مفاوضات السلام بين البلدين لأن ذلك محظور بموجب الدستور الروسي.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الخميس: "هذا لم يعد ممكنا بأي شكل من الأشكال حسب الدستور. لا يمكن مناقشة هذا الموضوع".

وأضافت زاخاروفا: "نحن مستعدون للمفاوضات. ونخوضها بشكل دائم. لكنهم من جانبهم لا يتخلون عن زيادة التعاون مع الولايات المتحدة حول نشر منظومات الدفاع الصاروخي".

وسبق أن أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ترغب في تطوير العلاقات مع اليابان وستعمل على ذلك، لكن يجب ألا تتعارض هذه العملية مع مواد الدستور الروسي، في إشارة إلى التعديلات الجديدة التي تم إقرارها عام 2020 وتمنع تسليم تبعية أي أراض للدولة إلى طرف آخر.

ولم تبرم روسيا واليابان حتى الآن معاهدة سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب خلافات بين الدولتين حول 4 جزر ضمن مجموعة الكوريل في مياه المحيط الهادي.

وتصر اليابان على أن إبرام أي اتفاق سلام لا يمكن دون إعادة هذه الجزر إليها، لكن روسيا تقول إنها أصبحت جزءا من أراضيها نتيجة الحرب العالمية الثانية وتم تسجيل السيادة الروسية عليها بالتوافق مع القانون الدولي.

المصدر: وكالات

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