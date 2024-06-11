"وعود مالية للبريطانيين".. سوناك يكشف اليوم برنامج حزبه للانتخابات التشريعية

يخاطب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الناخبين اليوم، بكلمة يرتقب أن يعدهم فيها بـ"الأمن المالي" ويكشف عن برنامج حزب المحافظين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 4 يوليو.

وسيقول رئيس الحكومة بحسب مقتطفات من خطابه "نحن المحافظين لدينا خطة لتحقيق الأمن المالي لكم".

وسيعد في كلمته الذين يعملون بضمان "الاحتفاظ بحصة أكبر من الأموال التي يكسبونها وأن يكون لهم الحق في اختيار كيفية إنفاقها".

وسيقول سوناك الثلاثاء "نحن نعرف ما يفعله الاشتراكيون دائما: يأخذون حصة أكبر من أموالكم".

وكانت الحملة الانتخابية لزعيم المحافظين صعبة في الأيام الأخيرة، خصوصا بسبب الانتقادات التي وجهت إليه بشأن مغادرته المبكرة لمراسم ذكرى الإنزال في نورماندي.

ومنذ بداية الحملة، وعد المحافظون بـ"تخفيضات ضريبية إضافية"، واتهموا المعارضة العمالية بقيادة كير ستارمر بـ"الرغبة في زيادة العبء الضريبي على الأسر".

والأسبوع الماضي، خلال مناظرته التلفزيونية مع ستارمر، اتُهم سوناك بـ"الكذب وباستخدام أرقام للادعاء بأن حزب العمال يخطط لزيادة الضرائب".

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات، لا تزال استطلاعات الرأي تعطي حزب العمال تقدما بنحو 20 نقطة على المحافظين.

المصدر: "أ ف ب"