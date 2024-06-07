سوناك يعتذر لعدم حضوره كافة مراسم إحياء ذكرى إنزال النورماندي

قدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اعتذاره لعدم حضوره كافة مراسم إحياء ذكرى إنزال النورماندي في شمال فرنسا كي يجري مقابلة تلفزيونية خلال حملة الانتخابات التشريعية في بريطانيا.

واتهم مسؤولو المعارضة سوناك بجلب "العار" لمكتب رئيس الحكومة بغيابه عن مناسبة كبيرة حضرها زعماء دول أخرى في النورماندي أمس الخميس.

وشارك سوناك في فعالية للحكومة البريطانية قبل عودته إلى بلاده. وغاب عن الحفل الرئيسي في أوماها بيتش الذي حضره الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن.

وقال سوناك في منشور على منص "إكس"بعد انتهاء الفعالية البريطانية في نورماندي: ".. عدت إلى المملكة المتحدة.. بعد التفكير كان من الخطأ عدم البقاء في فرنسا لفترة أطول، وأنا أعتذر".

The 80th anniversary of D-Day has been a profound moment to honour the brave men and women who put their lives on the line to protect our values, our freedom and our democracy.



This anniversary should be about those who made the ultimate sacrifice for our country. The last thing… — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 7, 2024

وأوفد سوناك المتوقع أن يخسر حزبه الانتخابات في الرابع من يوليو، وزير خارجيته ديفيد كاميرون لحضور المراسم حيث ظهر في الصور إلى جانب القادة الآخرين.

وحضر زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، خصم سوناك الرئيسي في الانتخابات.

المصدر: "أ ف ب"