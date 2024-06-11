ترودو قلق إزاء نجاح قوى اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن قلقه إزاء تنامي شعبية الأحزاب اليمينية، الذي أظهرته نتائج انتخابات البرلمان الأوروبية الجارية.

وقال ترودو للصحفيين، تعليقا على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، يوم الاثنين: "في كافة أنحاء العالم نرى تزايدا لشعبية القوى اليمينية الشعبوية، في كل بلد ديمقراطي تقريبا... وهذا مثير للقلق".

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واعتبر ترودو أن الأحزاب اليمينية تستغل "الغضب والخوف والانقسام والقلق" لحشد التأييد، معبرا عن استيائه بهذا الشأن.

ويأتي ذلك على خلفية حصول حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة جوردان بارديلا، خلف مارين لوبان في قيادة الحزب، على 31.4% من الأصوات، فيما حصل حزب "النهضة" الموالي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 14.6% بالمئة فقط.

وفي ظل هذه النتائج لانتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، أعلن الرئيس ماكرون عن حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد يوم 30 يونيو الجاري.

المصدر: تاس