إيلون ماسك يدعو للتحقق من مشاركة نجل بايدن في إفساد دول أجنبية

اقترح رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك إجراء تحقيق شامل فيما إذا كان نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن متورطا في "إفساد دول أجنبية".

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس" تعليقا على ما نشر عن محاكمة هانتر بايدن بتهمة حيازة سلاح غير شرعي: "ما يفعله في وقته الشخصي لا يؤثر على المجتمع، لكنه قد يكون متورطا في إفساد دول أخرى. وهذا يستحق تحقيقا شاملا".

في 3 يونيو الجاري، شرعت محكمة فيدرالية أمريكية بالنظر في قضية مرفوعة ضد هانتر بايدن بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.

وبحسب لائحة الاتهام فإن بايدن الابن كان يتعاطى المخدرات مما يمنعه من شراء سلاح، لكنه اشترى واحدا بعدما كذب أثناء ملء استمارة نماذج الشراء، ومن المتوقع أن يتم استدعاء الزوجة السابقة كشاهدة في هذه القضية.

ويواجه هانتر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما وغرامة قدرها 750 ألف دولار، على الرغم من عدم إصدار أحكام بالسجن على مرتكبي الجرائم لأول مرة.

وسيشارك بايدن الابن أيضا في محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في ولاية كاليفورنيا. وفي كلتا القضيتين لا يزال يدفع ببراءته. وكانت قضيته هي الأولى في التاريخ التي تتم فيها محاكمة نجل رئيس أمريكي وهو في منصبه.

المصدر: RT