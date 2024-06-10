لافروف يجري أول محادثات مباشرة مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، أول مباحثات مباشرة مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني.

وأعرب لافروف مرة أخرى عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الذي وصفه وزير الخارجية الروسية بالصديق.

وأضاف: "سنتذكرهما دائما ليس فقط باعتبارهما من أبناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية العظماء، ولكن أيضا كصديقين مخلصين لروسيا، وقد فعلنا معهما الكثير واعتمدنا العديد من الخطط الواعدة لتطوير التعاون".

هذا، وتنعقد اجتماعات مجموعة "بريكس" برئاسة روسيا تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين؛ وفي إطار الرئاسة الروسية سيتم تنظيم أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" توافقوا على بيان مشترك، خلال الاجتماع، الذي عقدوه في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ التي عقدت في أغسطس 2023، وتم توجيه الدعوة للانضمام إلى المجموعة، إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران ومصر وإثيوبيا والأرجنتين (رفض الرئيس الأرجنتيني الحالي ضم الأرجنتين للمجموعة).

المصدر: RT