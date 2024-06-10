 
مباشر

كازاخستان.. الرئيس السابق للجنة الأمن القومي المدان بالخيانة العظمى يطلب العفو من توكايف

أخبار العالم

كازاخستان.. الرئيس السابق للجنة الأمن القومي المدان بالخيانة العظمى يطلب العفو من توكايف
Sputnik Alexei Nikolsky
الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بكازاخستان كريم ماسيموف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpky

قدم الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بكازاخستان كريم ماسيموف، المدان بالخيانة العظمى ومحاولة الاستيلاء على السلطة، التماسا بالعفو من رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكايف.

إقرأ المزيد
كازاخستان تستعيد مصبا نفطيا من قريب رئيسها الأول
كازاخستان تستعيد مصبا نفطيا من قريب رئيسها الأول

جاء ذلك نقلا عن موقع Informburo.kz، حيث أضاف الموقع أن التحقيق السابق للمحاكمة مستمر ضد ماسيموف بتهم غسيل الأموال وتلقى رشاوى على نطاق واسع.

وقد تم اعتقال كريم ماسيموف خلال أحداث يناير 2022، وتم تصنيف القضية الجنائية المرفوعة ضده بأنها "سرية للغاية"، وفي نهاية أبريل 2023، حكمت محكمة في أستانا على ماسيموف بالسجن 18 عاما بتهمة الخيانة العظمى ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالعنف وإساءة استخدام السلطة. وحاول ماسيموف الطعن على الحكم، لكن محكمة الاستئناف أبقت الحكم دون تغيير.

المصدر: Informburo.kz

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي