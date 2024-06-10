كازاخستان.. الرئيس السابق للجنة الأمن القومي المدان بالخيانة العظمى يطلب العفو من توكايف

قدم الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بكازاخستان كريم ماسيموف، المدان بالخيانة العظمى ومحاولة الاستيلاء على السلطة، التماسا بالعفو من رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكايف.

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جاء ذلك نقلا عن موقع Informburo.kz، حيث أضاف الموقع أن التحقيق السابق للمحاكمة مستمر ضد ماسيموف بتهم غسيل الأموال وتلقى رشاوى على نطاق واسع.

وقد تم اعتقال كريم ماسيموف خلال أحداث يناير 2022، وتم تصنيف القضية الجنائية المرفوعة ضده بأنها "سرية للغاية"، وفي نهاية أبريل 2023، حكمت محكمة في أستانا على ماسيموف بالسجن 18 عاما بتهمة الخيانة العظمى ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالعنف وإساءة استخدام السلطة. وحاول ماسيموف الطعن على الحكم، لكن محكمة الاستئناف أبقت الحكم دون تغيير.

المصدر: Informburo.kz