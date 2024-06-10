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اعتراض أكثر من 230 مسيرة أوكرانية فوق دونيتسك خلال الأسبوع الماضي

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اعتراض أكثر من 230 مسيرة أوكرانية فوق دونيتسك خلال الأسبوع الماضي
Sputnik
أرشيف
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي بجمهورية دونيتسك اعتراض 237 طائرة مسيرة أوكرانية في الأسبوع الماضي فوق مدن الجمهورية.

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وقال المكتب الصحفي للدائرة: "تم فوق دونيتسك وماكييفكا وأفدييفكا وشاختيورسك وفولنوفاخا اكتشاف واعتراض 237 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف أن منظومة "كوبول" للحرب الإلكترونية دمرت 3 مسيرات أوكرانية تحمل عبوات ناسفة يدوية الصنع في منطقتي كيروفسكلي وبيتروفسكي لمدينة دونيتسك. كما تم تدمير مسيرتين من طراز "بابا ياغا" مسلحتين بقنابل مضادة للدبابات بما في ذلك واحدة تم التحكم فيها بواسطة نظام "ستارلينك"، بالقرب من مدينة فولنوفاخا وفي شارع بيريوزوف بدونيتسك.

وتابع أن المهندسين العسكريين التابعين للدائرة قاموا بتحييد هذه الطائرات المسيرة وتدمير المتفجرات الموجودة على متنها.

المصدر: نوفوستي

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