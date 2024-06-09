هيئة التجارة البحرية البريطانية: إخماد حريق في سفينة إثر تعرضها لقصف قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، إخماد حريق نشب في سفينة تجارية إثر تعرضها إلى هجوم من جهة مجهولة قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.

وذكرت الهيئة عبر موقعها أن "الربان أفاد بأن السفينة أصيبت بقذيفة مجهولة، وكان هناك حريق صغير موجودة في محطة الإرساء، وتم الإبلاغ عن إخمادها الآن"، وأضافت: "تم الإبلاغ أن جميع أفراد الطاقم آمن والسفينة تتجه الآن إلى محطتها التالية".

ودعت الهيئة البريطانية السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في الخليج".

ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) استهداف سفينتين في البحر الأحمر (إلبيلا) و(أول جنوة) بالصواريخ والطائرات المسيرة، على خلفية "انتهاكهما قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل".

ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، تنفيذ 11 عملية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وباتجاه أم الرشراش (إيلات جنوب إسرائيل) خلال أسبوع، بـ 36 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة، استهدفت 8 سفن مرتبطة وتابعة للولايات المتحدة، وأخرى كسرت قرار الجماعة حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل.

وتبنت "أنصار الله" يوم الخميس الماضي تنفيذها عمليتين مشتركتين مع فصائل عراقية بالطائرات المسيرة استهدفتا سفينتين تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا شمال إسرائيل، وسفينة انتهكت قرار حظر دخول الموانئ الإسرائيلية.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

المصدر: RT