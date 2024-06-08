إيران تدعو الدول الإسلامية إلى إعلان مقاطعة تجارية لإسرائيل

دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري دول العالم الإسلامي إلى قطع جميع علاقاتها بإسرائيل وإعلان مقاطعتها تجاريا.

وقال في مقابلة مع قناة "سي إن إن" التركية: "نعتقد أن المبادرة الأكثر فعالية التي يمكن أن تتخذها الدول الإسلامية هي إنهاء التعاون السياسي والاقتصادي مع إسرائيل، وكذلك إعلان المقاطعة التجارية".

وأضاف باقري: "في ظل الظروف التي ترتكب فيها إسرائيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لم تتخذ الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، أي إجراء لوقف العدوان".

وأضاف: "الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، تظهر موقفًا غير مقبول تجاه الجرائم والإبادة الجماعية المرتكبة في غزة".

وشدد على أن الغرب وأمريكا "لم يتخذوا أي إجراء حقيقي ضد الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني، بل دعموا القتل الجماعي لسكان غزة الأبرياء، علاوة على ذلك، الغرب يدعم النظام الصهيوني في ارتكاب الجرائم في غزة".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم السبت، ارتفاع عدد الضحايا نتيجة "مجزرة الاحتلال الإسرائيلي" في مخيم النصيرات إلى 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت إن قواته تمكنت من استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية بمخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" في بيان عبر قناتها في "تلغرام" "أن الجيش الإسرائيلي الإرهابي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء تركزت في مخيم النصيرات".

وشددت على أن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن تخليص عدد من أسراه بعد أكثر من 8 أشهر من العدوان لن يغير فشله الاستراتيجي، وأن مقاومتنا الباسلة لا تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى وهي قادرة على زيادة غلتها.

المصدر: RT