إيران تعرب عن استعدادها للمساعدة في إعادة العلاقات بين سوريا وتركيا

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعداد طهران للمساعدة على إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا إلى طبيعتها.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، في تصريح لقناة "سي إن إن" التركية، إن "الجانب السوري شارك عدة مرات في اجتماعات عملية أستانا بمشاركة إيران وتركيا وروسيا، وهذا يدل على رغبة الأطراف في مزيد من التفاعل والتعاون بين سوريا وتركيا، ونحن نرحب بأي مبادرة لبدء التفاعل السياسي ومستعدون لحشد كل وسائلنا لإقامته".

وتحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في وقت سابق، عن استعداد أنقرة لمواصلة عملية تطبيع العلاقات مع سوريا، مشيرا إلى أنها يجب أن يصاحبها القضاء على تواجد حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا.

بدوره أفاد الممثل الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، بأن عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا متوقفة منذ خريف 2023.

ويعود ذلك، في رأيه، إلى أن دمشق ترى أن من الضروري الحصول على تأكيدات من أنقرة بسحب الوحدة العسكرية التركية المتواجدة في شمال سوريا من هذه المنطقة.

المصدر: تاس