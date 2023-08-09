الأسد لـ"سكاي نيوز عربية": لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟ لكي نشرب المرطبات مثلا!" (فيديو)

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن اللقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لا يمكن أن يتم تحت شروط الأخير.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أشار الرئيس السوري إلى أن اللقاء مع مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لا يمكن أن يتم تحت شروط الأخير، حيث تساءل قائلا: "لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطبات مثلا!"



وأضاف الأسد: "نحن نريد أن نصل إلى هدف واضح، هدفنا هو الانسحاب (التركي) من الأراضي السورية.. هدف أردوغان من الجلوس معي هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا.. لذلك لا يمكن اللقاء تحت شروط أردوغان".

الرئيس السوري #بشار_الأسد لسكاي نيوز عربية: لا يمكن أن يتم اللقاء تحت شروط #أردوغان.. اللقاء من دون جدول أعمال يعني من دون تحضير، فلماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطبات مثلاً ! #شاهد_سكاي#سوريا#تركياpic.twitter.com/uIlLyeca1c — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 9, 2023

وكان أردوغان قد صرح من قبل خلال العام الجاري بأنه قد يلتقي بالرئيس السوري، بشار الأسد، "لإحلال السلام"، حيث عُقدت محادثات رفيعة المستوى في روسيا بين مسؤولين من تركيا وسوريا.

المصدر: "سكاي نيوز عربية"