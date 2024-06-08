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كولومبيا تقرر وقف بيع الفحم لإسرائيل إلى أن توقف الإبادة الجماعية في غزة

أخبار العالم

كولومبيا تقرر وقف بيع الفحم لإسرائيل إلى أن توقف الإبادة الجماعية في غزة
AP
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
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أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم السبت أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

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وكتب بيترو على منصة "إكس": "سنوقف صادراتنا من الفحم إلى إسرائيل إلى أن توقف الإبادة".

وكان أعلن في مايو قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده واسرائيل واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.

وفي الشهر المنصرم، أعلن وزير الخارجية الكولومبي لويس جيلبرتو موريلو أن رئيس البلاد وجّه بفتح سفارة للبلاد في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال موريلو: "أصدر الرئيس بيترو الأمر بفتح السفارة الكولومبية في رام الله، وتمثيل كولومبيا في رام الله، وهذه هي الخطوة التالية التي سنتخذها"، معربا عن اعتقاده بأن المزيد من الدول ستبدأ قريبا في دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة، وهي الجهود التي دعمتها كولومبيا بالفعل.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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