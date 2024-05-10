الرئيس الكولومبي: نتنياهو يستحق مذكرة اعتقال دولية بعد رفضه وقف "الإبادة الجماعية"

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستحق مذكرة اعتقال دولية لأنه يرفض "وقف الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وكتب الرئيس الكولومبي في صفحته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أن "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية (في قطاع غزة). وهذا يعني ضرورة صدور مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الدولية".

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية في وقت سابق أنها أبلغت السفير الإسرائيلي في بوغوتا رسميا بقطع العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل.

وقال الرئيس الكولومبي يوم الأربعاء الماضي، أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة.

وذكر بيترو أمام حشود في العاصمة بوغوتا: "سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل... لامتلاكها حكومة ورئيساً لديهما ميل للإبادة الجماعية".

المصدر: وكالات