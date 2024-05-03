كولومبيا تبلغ إسرائيل رسميا بقطع العلاقات معها

أعلنت الخارجية الكولومبية أنها أبلغت السفير الإسرائيلي في بوغوتا رسميا بقطع العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل.

وذكرت الخارجية الكولومبية في حسابها الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أنه "تم يوم أمس تقديم المذكرة الشفهية بشكل رسمي للسفير الإسرائيلي لدى كولومبيا بشأن قرار الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل اعتبارا من هذا اليوم".

Comunicado de prensa



Bogotá, mayo 03 de 2024.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informa que el día de ayer se entregó de manera oficial al Embajador de Israel en Colombia, la Nota Verbal sobre la decisión del Gobierno de romper relaciones diplomáticas con el… — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 3, 2024

وأضافت الخارجية أنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي بأن إدارة البروتوكول في الخارجية الكولومبية ستنسق الإجراءات الخاصة بمغادرة الدبلوماسيين الإسرائيليين، مع أن عمل القنصليتين في تل أبيب وبوغوتا سيستمر.

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وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قد أعلن عن قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

بدوره، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس الكولومبي بـ "معاداة السامية"، مشيرا إلى أن العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا ستبقى ودية على الرغم من خطوة الرئيس بيترو.

المصدر: RT