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مقاطعة خيرسون تعلن الحداد لمدة يومين على مقتل 22 شخصا في قصف أوكراني

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مقاطعة خيرسون تعلن الحداد لمدة يومين على مقتل 22 شخصا في قصف أوكراني
Sputnik
أرشيف
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أعلن حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو الحداد يومي 9 و 10 يونيو الجاري بعد مقتل 22 شخصا في قرية سادوفويه جراء هجوم أوكراني، أمس الجمعة.

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وكتب سالدو في صفحته على "تلغرام": "على خلفية مقتل 22 شخصا من سكان قرية سادوفويه بمقاطعة خيرسون جراء العمل الإرهابي من جانب مقاتلي نظام كييف أعلن الحداد على القتلى يومي 9 و10 يونيو الجاري. سيتم إلغاء كل الفعاليات العامة والترفيهية في المقاطعة. وستقوم مؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية بإنزال أعلامها".

وقصفت القوات الأوكرانية في 7 يونيو الجاري محلا تجاريا في قرية سادوفويه بمقاطعة خيرسون، مما أسفر، وفق المعطيات الأخيرة، عن مقتل 22 مدنيا وإصابة 15 آخرين بينهم 5 في حالة حرجة. وتم تنفيذ ضربتين باستخدام قذيفة موجهة وصاروخ "هيمارس" من الضفة اليمينة لنهر دنيبر.

المصدر: نوفوستي

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