الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في شمال القوقاز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا الواقعة في شمال القوقاز جنوب روسيا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في حوالي الساعة 08:40 صباح اليوم السبت بتوقيت موسكو إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت الدفاعات الجوية المناوبة بإسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية أوسيتيا الشمالية – ألانيا".

من جانبه قال رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية سيرغي مينيالو إنه تم إسقاط 3 مسيرات فوق أراضي الجمهورية، مضيفا أن المسيرات كانت تستهدف مطارا عسكريا في مدينة موزدوك.

وأكد أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن إسقاط مسيرات أوكرانية في هذه المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 25 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وروستوف وتولا وبريانسك وأستراخان وجمهورية القرم وإقليم كراسنودار.

المصدر: نوفوستي