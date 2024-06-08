مجموعة "تاليس" الفرنسية تزود أوكرانيا بنظام دفاع جوي ثان

أعلنت مجموعة التكنولوجيا الفرنسية "تاليس" أمس الجمعة أن وزارة الدفاع الأوكرانية اشترت نظاما كاملا ثانيا للدفاع الجوي "بغية المساهمة في حماية أراضيها" ضد الجيش الروسي.

وقالت "تاليس" في بيان: "بعد تزويد أوكرانيا عام 2023 بأول نظام دفاع جوي تم الإقرار بأدائه في ساحة المعركة، تحصل وزارة الدفاع الأوكرانية على نظام ثان في إطار عقد موقع برعاية وزارة الجيوش الفرنسية"، دون أن تذكر كم بلغت قيمته.

وقال هيرفي دامان المدير العام المساعد المكلف بالأنظمة الأرضية والجوية في البيان إن "نظام الدفاع الجوي الثاني هذا سيعزز حماية الأراضي الأوكرانية، من خلال تمكين رصد التهديدات الموجودة في أسرع وقت. تاليس فخورة بوضع خبرتها في خدمة أوكرانيا".

وأعلن توقيع هذا العقد على هامش زيارة لفرنسا أجراها فلاديمير زيلينسكي الذي حضر إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن مراسم الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي.

وقال المصنع الفرنسي إن نظام الدفاع الجوي هذا يشتمل خصوصا على "كونترول ماستر 200 (CM 200) بما في ذلك رادار للمراقبة الجوية Ground Master 200، ونظام اتصالات لاسلكي، ومركز ControlView للقيادة والتحكم (C2)".

وفي سياق متصل، وافقت شركة الأسلحة الفرنسية الألمانية "كي أن دي أس" التي تصنع مدافع "قيصر" رسميا على إنشاء فرع لها بأوكرانيا أثناء وجود رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس يوم الجمعة.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قد تتخذ خطوات "غير متماثلة" ردا على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

واعتبر أن توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تمثل مشاركة مباشرة في النزاع، مضيفا أن تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى هو "طريق إلى مشاكل جدية للغاية".

المصدر: RT