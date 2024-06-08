البحرية الروسية تدمر زورقا مسيرا حاول مهاجمة مدينة سيفاستوبول

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية ميخائيل رازفوجايف تدمير زورق مسير أوكراني في خليج ستريليتسكايا بالمدينة دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية المدنية.

وقال رازفوجايف في قناته على "تلغرام": "الأصوات المدوية التي سمعت في منطقة خليج ستريليتسكايا.. صادرة عن أعمال أسطولنا أثناء تدميره زورق مسير، ولم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية المدنية".

ويحاول الجيش الأوكراني بانتظام مهاجمة شبه جزيرة القرم باستخدام زوارق مسيرة، وبعد ظهر يوم الجمعة دمرت طائرات أسطول البحر الأسود ثلاث قوارب بحرية مسيرة كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.

وفي 16 مايو الماضي، حاولت كييف شن هجوم واسع النطاق على شبه جزيرة القرم باستخدام زوارق مسيرة، كما دمر الطيران الروسي 12 زورقا بحريا مسيرا في البحر الأسود.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي للمدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنته في يونيو العام الماضي.

المصدر: RT