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انفجار في متجر لمستلزمات تحسين المنازل في رومانيا

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انفجار في متجر لمستلزمات تحسين المنازل في رومانيا
AP
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قالت السلطات الرومانية إن انفجارا وقع في سلسلة متاجر لمستلزمات تحسين المنازل في شمال شرق البلاد يوم الجمعة أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 13 شخصا، أحدهم جراحه خطيرة.

وقالت سلطات الطوارئ إنه تم إرسال وحدة رعاية مركزة متنقلة إلى مكان الحادث في بلدة بوتوساني في مقاطعة سوسيفا.

وأحد المصابين في حالة خطيرة، في حين أن 10 في وعيهم ولكنهم يعانون من "صدمات وحروق مختلفة" ويتلقون الرعاية الطبية.

وتم إرسال مروحيات الطوارئ، وسيارتي إسعاف وسيارتي إطفاء إلى مكان الحادث لإخماد الحريق. في الوقت نفسه كانت مهمة البحث والإنقاذ جارية داخل المتجر. لم يتضح على الفور سبب الانفجار، ولا ما إذا كان المصابون من العملاء أو الموظفين.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها سلطات الطوارئ أن جزءا من واجهة المبنى قد تحطم بسبب الانفجار، فيما تناثرت وحدات تكييف هواء في الفناء الأمامي للمتجر وسط غطاء من الحطام.

المصدر: AP

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