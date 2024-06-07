الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من تداعيات حرمان الفلسطينيين من عائدات الضرائب

حذرت الولايات المتحدة من أن إسرائيل ستشهد تأثيرا سلبيا هائلا إذا انهارت السلطة الفلسطينية وذلك فيما تضغط على حليفتها للتراجع عن منعها تحويل عائدات الضرائب للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي يوم الخميس: "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل في بعض المحادثات المباشرة أنه لا يوجد شيء يمكن أن يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل أكثر من انهيار السلطة الفلسطينية".

ورغم اعترافه بعيوب تشوبها، أضاف أن السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها ساعدت في الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، رغم احتدام الحرب في قطاع غزة الذي تديره حماس منذ سنوات.

وتابع "إذا رأيت السلطة الفلسطينية تنهار وعدم الاستقرار ينتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية، فهذا لا يشكل مشكلة للفلسطينيين فحسب"، "بل يشكل أيضا تهديدا أمنيا هائلا لدولة إسرائيل".

المصدر: أ ف ب