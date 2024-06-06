التشيك تعتزم شراء 77 دبابة من نوع "ليوبارد"
Legion-Media Sven Simon
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xowv
أفادت وسائل إعلام تشيكية نقلا عن وزارة الدفاع بأن تشيكيا تعتزم شراء 77 دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد 2A8" بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.
وحسب موقع "إدنيس" الإعلامي، فإن الحكومة التشيكية ستوافق قريبا على الاتفاق حول انضمامها إلى مزاد مشترك مع الجيش الألماني لشراء دبابات من النوع المذكور.
وسيكون الاتفاق بمثابة الخطوة الأولى في الطريق إلى توقيع العقد بشأن شراء الدبابات. وقد يتم التوقيع على الوثيقة حتى نهاية العام الجاري.
يذكر أن ألمانيا قدمت لجمهورية التشيك 14 دبابة من نوع "ليوبارد 2A4" خلال السنتين الأخيرتين، بمثابة تعويض عن المساعدات العسكرية التي قدمتها براغ لأوكرانيا.
المصدر: تاس