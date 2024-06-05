ألمانيا تخطط لتسليم أوكرانيا أحدث مدرعة مدولبة لديها

أفادت وسائل الإعلام نهاية مايو الماضي، بأن جيش نظام كييف قد يتسلم دفعة من مدرعات بي إم بي Boxer الألمانية.

تعتبر تلك المدرعات الثمانية العجلات من أفضل نماذج عربات المشاة القتالية الغربية، فهي تحمل الأبراج المدرعة المسلحة بمدفع عيار 30 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم، فضلا عن الصواريخ الموجهة. كما تم تزويد المدرعة بأجهزة مكافحة الألغام.

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وتصل قدرة محركها إلى 720 حصانا، السرعة القصوى 103 كلم/ساعة. وتسير إلى مسافة 1050 كلم دون أن تتزود بالوقود، وتتسع لـ11 فردا. وقد يصل وزنها 36000 كلغ. أما النسخة الأسترالية للمدرعة فتزن 38500 كلغ، لكنها تتسع لـ7 أفراد فقط.

بينما تعتبر Boxer من أغلى المدرعات الغربية. وتم تقييم ثمنها منذ 10 أعوام بـ3.9 مليون يورو. أما الآن فارتفع هذا الثمن بلا شك. لذلك فإن دفعة المدرعات من هذا النوع ستكون محدودة، كما كان الحال مع مدرعة Marder 1A3 ودبابة Leopard 2A6 والمدفع الذاتي الحركة PzH 2000.

المصدر: روسيسكايا غازيتا