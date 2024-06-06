أكدت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا، شروع أوكرانيا في رفع القيود المفروضة على عمليات زرع الأعضاء المنقولة وأنها وجهت دعوة للشركات الأجنبية وتقديم المزايا لها.

وخلال جلسة بعنوان "القيم التقليدية" في إطار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، تحدثت كوزنتسوفا عن جرائم كييف التي ترتكبها بحق القاصرين، وقالت: هذا هو "التصدع النهائي" للسياسة المناهضة للشعب.

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وأضافت في الجلسة التي أدارتها رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا"، مارغريتا سيمونيان، أنه في ظل هذه الظروف، تحتاج روسيا إلى حماية المصالح الوطنية، بما في ذلك المصالح الأخلاقية.

وأردفت كوزنتسوفا، الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في جرائم كييف ضد القاصرين: "دعونا نذكركم، أنه تم الكشف قبل بضعة أيام في أوكرانيا عن مجموعة إجرامية كانت تبيع الأعضاء البشرية في الخارج. وكان من بين المتورطين نائب وزير الصحة الأوكراني السابق".

المصدر: RT