نائب أوكراني: كييف ستجند نحو 120 ألف فرد قبل نهاية العام الجاري

رجح عضو البرلمان الأوكراني رسلان غوربينكو تجنيد نحو 120 ألف فرد من خلال التعبئة في صفوف الجيش الأوكراني بحلول نهاية العام الجاري.

إقرأ المزيد

وقال غوربينكو في حديث لوكالة "أوكرينفورم": "تشير القيادة العسكرية حاليا إلى أن الجيش يحتاج إلى ما بين 100 و110 آلاف فرد. في رأيي الشخصي سيكون من الممكن هذا العام تجنيد ما يصل إلى 120 ألف فرد".

وأضاف أنه تمت مراجعة الرقم 500 ألف الذي ناقشته القيادة العسكرية السياسية للبلاد سابقا، من قبل القائد الأعلى للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي الذي وافق على خطة دفاعية لم تنص على تجنيد مثل هذا العدد الكبير من الجنود.

كما برر النائب استخدام القوة من قبل موظفي مراكز التجنيد الأوكرانية في حالة رفض المواطنين تنفيذ مطالب التعبئة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها لا يجب أن تتجاوز الحدود المقبولة.

المصدر: تاس