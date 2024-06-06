بعد توقف 4 سنوات.. أول قطار يقل سياحا من روسيا يغادر إلى كوريا الديمقراطية (صورة)

غادر صباح اليوم الخميس أول قطار يقل 41 سائحا روسيا إلى كوريا الديمقراطية بعد توقف دام 4 سنوات بطلب من بيونغ يانغ بسبب وباء فيروس كورونا آنذاك.

وذكرت قناة هيئة دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية في "تيلغرام" أن القطار غادر عبر معبر "خاسان".

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وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإقليمية عن خطط لاستعادة تشغيل القطار الذي يسير على خط فلاديفوستوك - خاسان - تومانجان - راسون.

ومنذ شهر فبراير الماضي، تم إرسال مجموعات سياحية إلى كوريا الديمقراطية عن طريق الجو. وتزامن ذلك مع تحسين برامج الجولات الصيفية، وستكون مدتها ثمانية و12 يوما.

وبذلك سيكون متاحا للسياح الروس الاسترخاء على شواطئ الدولة المجاورة.

المصدر: RT