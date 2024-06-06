إخماد حريق في مصفاة نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة روستوف

أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، باندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط في مدينة نوفوشاختينسك بالمقاطعة جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

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وكتب غولوبيف في صفحته على "تلغرام": "تعمل فرق الإطفاء في مكان الحادث. ووفقا للمعلومات الأولية بلغت مساحة الحريق 50 مترا مربعا".

وأضاف أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات، مؤكدا أن العمل على إطفاء الحريق توقف مرة واحدة بسبب هجوم متكرر بمسيرة أوكرانية أخرى.

وبعد عدة ساعات أعلن غولوبيف عن إطفاء الحريق بالكامل.

المصدر: تاس