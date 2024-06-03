حاكم كورسك: إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، أليكسي سميرنوف، عن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة خلال اليوم الأخير.

وأشار سميرنوف في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين، إلى أن 7 قرى وبلدات في المقاطعة تعرضت للقصف خلال اليوم، دون وقوع إصابات.

وأضاف أن القصف تسبب بأضرار لخطوط الكهرباء في بلدة غوردييفكا، وأن العمل مستمر لإعادة التيار الكهربائي بالكامل.

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وأشار إلى أنه تم رصد هجمات بالطائرات المسيرة بالقرب من 3 بلدات في المقاطعة، مؤكدا عدم وقوع إصابات بين السكان وتضرر منزل واحد في قرية أوبوخوفكا.

وكانت سلطات مقاطعة كورسك قد نشرت إنذارا بشأن خطر الصواريخ في المقاطعة مساء الاثنين. وتم رفعه بعد أقل من ساعة من الإعلان.

وكان القصف الأوكراني قد أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح في مقاطعة كورسك يوم الأحد 2 يونيو.

المصدر: RT