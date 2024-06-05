 
مباشر

بوتين: أي حزب لديه وجهة نظر مغايرة في الغرب يعتبرونه عميلا للكرملين

أخبار العالم

بوتين: أي حزب لديه وجهة نظر مغايرة في الغرب يعتبرونه عميلا للكرملين
Sputnik
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xoo2

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد علاقة منهجية بين روسيا وحزب "البديل من أجل ألمانيا". مشيرا إلى أن أي حزب يعبر عن وجهة نظر مغايرة في الغرب يتم اعتباره عميلا للكرملين.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مدينة بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي: "ليس لدينا علاقات منهجية مع ممثلي هذا الحزب"، مؤكدا أنه التقى ببعض موظفي الحزب، على الرغم من أنه وجد صعوبة في تذكر من هم بالضبط.

إقرأ المزيد
لقاء بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية (فيديو)
لقاء بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية (فيديو)

وأشار إلى أنه في ألمانيا "يُنظر إلى أي وجهة نظر بديلة على أنها مناهضة للدولة، ولسبب ما يتم إعلان الجميع على الفور عملاء للكرملين".

وأضاف: "ولكن إذا انتقدت بعض القوى السياسية الحكومة الحالية، ففي ظل نظام ديمقراطي، ربما لا يوجد سبب لإعلان أن عمل هذه القوة السياسية مناهض للدولة والعمل على إغلاقه".

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لقاء بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية (فيديو)