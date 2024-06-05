بوتين: أي حزب لديه وجهة نظر مغايرة في الغرب يعتبرونه عميلا للكرملين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد علاقة منهجية بين روسيا وحزب "البديل من أجل ألمانيا". مشيرا إلى أن أي حزب يعبر عن وجهة نظر مغايرة في الغرب يتم اعتباره عميلا للكرملين.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مدينة بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي: "ليس لدينا علاقات منهجية مع ممثلي هذا الحزب"، مؤكدا أنه التقى ببعض موظفي الحزب، على الرغم من أنه وجد صعوبة في تذكر من هم بالضبط.

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وأشار إلى أنه في ألمانيا "يُنظر إلى أي وجهة نظر بديلة على أنها مناهضة للدولة، ولسبب ما يتم إعلان الجميع على الفور عملاء للكرملين".

وأضاف: "ولكن إذا انتقدت بعض القوى السياسية الحكومة الحالية، ففي ظل نظام ديمقراطي، ربما لا يوجد سبب لإعلان أن عمل هذه القوة السياسية مناهض للدولة والعمل على إغلاقه".

المصدر: RT