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بوتين: لا يوجد لدى روسيا طموحات إمبراطورية

بوتين: ألمانيا لم تمتلك سيادة كاملة بعد الحرب العالمية الثانية

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بوتين: ألمانيا لم تمتلك سيادة كاملة بعد الحرب العالمية الثانية
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ألمانيا لم تمتلك سيادة كاملة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات الأنباء العالمية الكبرى في بطرسبورغ، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء: "نتفهم أنه، كما تحدث أحد السياسيين الألمان البارزين، بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن جمهورية ألمانيا الاتحادية دولة ذات سيادة بالمعنى الكامل لهذه الكلمة".

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وأشار إلى أن ألمانيا تعتمد على جهات خارجية من "وراء المحيط" في الكثير من المجالات.

وقال: "أتفهم اعتماد الجمهورية الاتحادية في مجال الدفاع ومجال الأمن بشكل عام، وأتفهم اعتمادها في مجال السياسة والسياسة الإعلامية، لأن أي وسائل إعلام كبرى هناك... لها المستفيد النهائي وراء المحيط".

واعتبر بوتين أنه لا يوجد ضمن القيادة الألمانية الحالية أي شخص يحمي مصالح الشعب الألماني.

المصدر: وكالات

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لقاء بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية (فيديو)