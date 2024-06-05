زيلينسكي يصل الدوحة لإجراء محادثات مع أمير قطر

وصل فلاديمير زيلينسكي مساء الأربعاء، إلى الدوحة لعقد محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن "زيلينسكي وصل عصر اليوم، إلى الدوحة، في زيارة عمل للبلاد".

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وذكر زيلينسكي في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يعتزم بحث القضايا الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك وقضية عملية لم شمل الأطفال".

كما أشار إلى أن "قطر ساهمت بشكل فعال في التحضير لمؤتمر سويسرا".

يذكر أن سويسرا ستستضيف مؤتمرا حول أوكرانيا في منتجع بورغنستوك يومي 15 و16 يونيو الحالي دون حضور روسيا، وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا المؤتمر بأنه "يؤدي إلى طريق مسدود"، وأن الغرض منه "ليس النظر في إمكانيات حل النزاع حول أوكرانيا، بل صياغة وتقديم إنذار غير مقبول لروسيا"، مضيفا أن موسكو لا ترى رغبة لدى الغرب في التعامل معها بنزاهة.

المصدر: RT + وكالة الأنباء القطرية