أمين عام منظمة شنغهاي: بيلاروس تنضم للمنظمة في يوليو

أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي تشانغ مينغ انضمام بيلاروس للمنظمة خلال شهر يوليو القادم.

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وقال مينغ خلال الدورة التاسعة عشرة لمنتدى خبراء منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند: "في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا الشهر المقبل، سيتم اتخاذ قرار بشأن انضمام بيلاروس إلى المنظمة، وبالتالي فإن عدد الدول الأعضاء في المنظمة سيصل إلى رقم تاريخي".

ووفقا له، بعد أكثر من 20 عاما من تطويرها، تحولت منظمة شنغهاي للتعاون من آلية إقليمية لاجتماعات رؤساء الدول إلى أكبر منظمة دولية شاملة.

وأضاف تشانغ مينغ أن: "منظمة شنغهاي للتعاون تولي اهتماما ليس فقط لقضايا السياسة والدبلوماسية والسلام والتنمية والأمن، ولكن أيضا لموضوعات قريبة من الناس، مثل السياحة والرياضة".

منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، ومجموعة من الأعضاء المراقبين هم أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا، والدول الشريكة هي أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا والكويت وجزر المالديف وميانمار والبحرين.

المصدر: نوفوستي