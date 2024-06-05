الجيش الإسرائيلي يعلن عن إنشاء وحدة جديدة "لمكافحة الإرهاب" في البلدات الحدودية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تشكيل وحدة جديدة "لمكافحة الإرهاب" ستعمل في البلدات الحدودية مع قطاع غزة، وتتكون من سكان المنطقة الذين هم من القوات الخاصة السابقة.

تم إنشاء الوحدة المعروفة باسم "لوتار عطيف" أو غلاف غزة يوم أمس الاثنين، بناء على تعليمات رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي و"كجزء من تعلم الدروس التي انبثقت من التحقيقات الأولية في أحداث 7 أكتوبر".

وأوضح الجيش أنه سيتم قيادة الوحدة من قبل ضابط احتياطي برتبة مقدم وستكون تابعة لفرقة غزة، مبينا أن الوحدة ستتكون من جنود احتياط خدموا سابقا في القوات الخاصة، ويعيشون في المجتمعات الحدودية مع غزة أو البلدات القريبة.

وأكد أن أعضاء الوحدة سيخضعون لتدريب محدد على "تحديات المنطقة"، مشيرا إلى أن المئات من جنود الاحتياط تقدموا بالفعل بطلبات للخدمة في "لوتار عطيف"، وسيبدأون التدريب في الأسابيع المقبلة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"