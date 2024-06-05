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الجيش الإسرائيلي: إصابة 9 جنود بانفجار في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل

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الجيش الإسرائيلي: إصابة 9 جنود بانفجار في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل
idf.il
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إصابة 9 من جنوده، اثنان منهم حالتهما خطرة، بانفجار وقع في إحدى القواعد العسكرية جنوب إسرائيل، من دون كشف مزيد من التفاصيل.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "وقع يوم أمس الثلاثاء، انفجار ذخيرة في قاعدة تسائليم العسكرية في صحراء النقب في جنوب إسرائيل، وأسفر عن إصابة 9 مقاتلين، اثنان في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة، و5 جروحهم طفيفة، وقد تم إخطار عائلاتهم".

ولفت المتحدث باسم الجيش إلى أن الجنود أصيبوا أثناء وجودهم قرب مكان الانفجار الذي لم يعرف سببه بعد.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش يجري تحقيقا في الحادث من دون أن يكشف تفاصيل إضافية.

المصدر: واينت

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