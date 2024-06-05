المدعي العام الإسرائيلي يعلن وقف العمل بمعسكر الاعتقال "سدي تيمان" بصورة تدريجية

أعلن المدعي العام الإسرائيلي أنه سيتم تدريجيا التوقف عن استخدام معسكر الاعتقال "سدي تيمان" في صحراء النقب، حيث يتعرض مئات المعتقلين الفلسطينيين من غزة لإساءة معاملة.

وخلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا، قال محامي الدولة أنير هيلمان إنه "تم نقل 700 سجين إلى منشأة عوفر العسكرية في الضفة الغربية، ومن المقرر نقل 500 آخرين في الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن "حوالي 200 معتقل سيبقون في سدي تيمان، وستقدم الدولة تحديثا عن وضعهم في غضون ثلاثة أيام".

وتأتي جلسة الاستماع ردا على التماس قدمته جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) ومجموعات حقوق الإنسان الأخرى، والتي اعتمدت بشكل كبير على تقارير إعلامية حول السجن.

🇮🇱🇵🇸



UN DÉNONCIATEUR : L'HÔPITAL DE CAMPAGNE ISRAÉLIEN EST UN LIEU DE TORTURE ABUSIVE



3 dénonciateurs israéliens ont décrit les conditions de vie dans le camp du désert de Sde Teiman et dans son hôpital de campagne.



"Jusqu'à 20 patients (palestiniens) étaient pratiquement… pic.twitter.com/40fIYlEFLX — Véritiste 𝕏 (@Veritiste) June 5, 2024

وقال روني بيلي، محامي جمعية ACRI، لشبكة CNN بعد الجلسة: "لا يمكنهم الاستمرار في احتجاز الأشخاص هناك، ولا حتى لفترة قصيرة، ولا حتى 200 شخص فقط، ولا حتى أسبوع واحد".

وكانت شبكة CNN كشفت في تحقيق لها أن المعتقلين في السجن يعيشون في ظروف مروعة ويتعرضون لإساءة معاملة من بينها تعصيب الأعين وتكبيل الأيدي.

وفي أعقاب التحقيق، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب أليس جيل إدواردز، إسرائيل إلى التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين المحتجزين.

CNN has released leaked images of the Israeli torture camp Sde Teiman in the Negev desert, where Israel perpetrates grave crimes against Palestinian prisoners abducted from Gaza. pic.twitter.com/nMyB9X9FGo — Quds News Network (@QudsNen) May 10, 2024

وكشف الجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي، عن وفاة 36 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر، وذلك أثناء احتجازهم في مراكز اعتقال مؤقتة أقيمت على أساس استقبال الجرحى من الأسرى المسلحين الفلسطينيين لعلاجهم، أبرزها معتقل "سدي تيمان".

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن الجيش أطلق تحقيقا في مزاعم سوء المعاملة في "سدي تيمان"، وكذلك في "أناتوت" و"عوفر"، وهما معسكران عسكريان آخران للفلسطينيين المعتقلين من غزة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في غزة توصياتها إلى هاليفي هذا الشهر.

🚨BREAKING: Several disturbing images have emerged depicting the brutal detention and dehumanisation of Palestinians. Horrific acts of torture, deaths in custody, and amputations haunt Israel’s Sde Teiman camp and beyond. #Gaza#Israel#Palestina#FreePalestinepic.twitter.com/6y7F3tVozF — Dr Lens Veritatis (@LensVeritatis) May 27, 2024

المصدر: CNN + RT