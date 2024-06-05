لافروف يشكر وزير خارجية بوركينا فاسو لمساعدته في افتتاح السفارة الروسية

أعرب وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، أثناء مباحثاته مع كاراموكو جان ماري تراوري وزير خارجية بوركينا فاسو، عن شكره على مساعدته في افتتاح السفارة الروسية.

ويشار إلى أن السفارة الروسية في بوركينا فاسو، استأنفت عملها في العاصمة واغادوغو في ديسمبر 2023 بعد انقطاع دام 31 عاما.

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وقال لافروف: "لقد تأثرت أنا والوفد الروسي بشدة بالترحيب الحار، ونشعر بأن علاقاتنا تتحسن وتتعزز، وذلك بفضل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع بين رئيسي الدولتين على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية. نعرب لكم عن جزيل الشكر على مساعدتكم الفعالة والتي سمحت لنا بإعادة فتح سفارتنا في واغادوغو. نحن ننفذ برنامجا لإعادة نشاطات سفاراتنا في إفريقيا، وكانت بوركينا فاسو أول دولة تم فيها ذلك".

وأشار لافروف إلى وجود تاريخ جيد للعلاقات بين الدولتين، وهي تقوم على الثقة والتعاطف والاحترام المتبادل. ونوه بأن الاتصالات على جميع المستويات مكثفة للغاية.

ورد تراوري مخاطبا لافروف الذي وصل إلى بوركينا فاسو قادما من جمهورية الكونغو: "إنه لشرف عظيم لي أن أرحب بكم في واغادوغو. لقد تأثرت للغاية بموافقتكم على عقد هذا الاجتماع".

وصل لافروف مساء الثلاثاء في أول زيارة له إلى واغادوغو. وكان في استقبال الوزير الروسي في المطار نظيره تراوري، وجرت بينهما مباحثات قصيرة في المطار. ثم واصل الطرفان المباحثات بشكل موسع في أحد فنادق العاصمة.

ويواصل الوزير لافروف، جولته الإفريقية التي زار خلالها حتى الآن غينيا وجمهورية الكونغو.

المصدر: تاس