الشرطة السويدية: الاشتباه بوجود عبوة ناسفة خارج مقر شركة إسرائيلية

أعلنت الشرطة السويدية الثلاثاء العثور على جسم يشتبه بأنه عبوة ناسفة خارج مقر شركة إسرائيلية مختصة بالتقنيات العسكرية في غوتنبرغ، مرجحة استهداف الشركة.

وقالت الشرطة إنه تم صباح الاثنين العثور على "جسم يشتبه بأنه متفجر" خارج مكاتب شركة "إلبيت سيستمز" المعروفة بأنظمتها المخصصة للطائرات المسيرة، في ثاني أكبر مدن السويد.

وطوقت الشرطة المنطقة لبضع ساعات بينما تم استدعاء خبراء متفجرات إلى مكان الحادث حيث تمت إزالة الجسم المشتبه به.

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وقال المتحدث باسم الشرطة أوغست براندت لوكالة فرانس برس "بالطبع ليس من المستبعد أن يكون الهجوم موجها ضد هذه الشركة"، مضيفا أن الشرطة لا تستبعد أي شيء.

وأشار براندت إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات وأن الجسم لا يزال قيد التحليل.

وأفادت الشرطة بفتح تحقيق في "محاولة إحداث تدمير يتسبب في تعريض الناس للخطر".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" في أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن عدة حوادث استهدفت على ما يبدو مصالح إسرائيلية في السويد.

وقالت وكالة الاستخبارات السويدية "سابو" الأسبوع الماضي إن إيران تقوم بتجنيد أعضاء في عصابات إجرامية سويدية لارتكاب "أعمال عنف" ضد مصالح إسرائيلية ومصالح أخرى في السويد، وهو ما نفته إيران.

وفي منتصف شهر مايو، عززت السويد الإجراءات الأمنية قرب المصالح الإسرائيلية وتلك التابعة للجالية اليهودية في البلاد بعد الإبلاغ عن إطلاق نار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وفي فبراير، عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في محيط مجمع السفارة الإسرائيلية، وقد اعتبرها السفير محاولة هجوم.

كما سجلت السويد زيادة في جرائم الكراهية المعادية للسامية منذ بدء الحرب في غزة.

المصدر: أ ف ب